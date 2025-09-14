Continúan descuentos para autos con adeudos fiscales

Invitan a aprovechar el programa de descuentos en pagos para quienes tienen vehículos con adeudos fiscales de modelos2011 al 2016, 2010 y anteriores así como en el rubro de las motocicletas que circulan en los diferentes municipios de la entidad.

"En el primero de los casos, con el pago de $5,960.00 automáticamente quedan al corriente, lo mismo que en el segundo de los casos, que solamente deberán erogar $3,990.00 y sí debían engomados y cambio de placas, la cuenta les quedará en ceros", dijo Marcelo Olan Mendoza, jefe de Oficinas Fiscales en el estado.

Los programas en mención han sido puestos en marcha por instrucciones precisas de Américo Villarreal Guerra y por Jesús Lavín Verástegui, gobernador del estado y secretario de finanzas estatal, señaló.

Ahora bien, hay que agregar a todo ello que también por disposiciones del mandatario y como forma de apoyar la economía de los motociclistas, ha ordenado que quienes tengan adeudos fiscales, sólo pagando $870.00 quedarán al corriente.

"Es así como el gobernador apoya la economía de la población automovilista y también de las familias tamaulipecas", sostuvo Olan Mendoza.

VENCE EL PRIMERO

DE OCTUBRE