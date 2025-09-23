Tamaulipas promueve siembra de trigo en 3 municipios

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, informó que el gobierno federal y del estado promueven entre los productores agrícolas, la siembra de trigo en la región norte de la entidad, esto, en busca de fortalecer la producción de granos básicos, mejorar la soberanía alimentaria y reactivar la economía rural de la región.

El funcionario estatal dijo que la siembra de trigo se contempla en el programa Cosechando Soberanía, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum y apoyado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En la entidad, el proyecto contempla sembrar 13 mil hectáreas de trigo en los municipios de Burgos, Méndez y San Fernando.

"Nos estamos reuniendo constantemente con los productores para explicarles las bondades de este importante programa, que ha sido muy bien recibido, ya que ofrece beneficios reales y tangibles. Confiamos en que tendrá muy buenos resultados", dijo Varela Flores.