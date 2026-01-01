Obreros temen el reetiqueteo de mercancías a partir de hoy

Temen obreros que a partir del primero de enero empiece el reetiqueteo de mercancías, hecho que de suceder, vendría a lesionar la economía de la clase trabajadora.

Generalmente en varios comercios establecidos, por los inicios del año, se lleva a cabo este tipo de prácticas que deben frenar las autoridades de PROFECO (Procuraduría Federal de Protección al Consumidor) Zona Nororiente con oficinas en Reynosa, dijo Filiberto López Adame, dirigente del gremio de los trabajadores de la industria embotelladora Sección 125.

"De por sí, en éste año que termina, el poder adquisitivo de los empleados se vio claramente disminuido a raíz de la espiral inflacionaria y por consecuencia por el encarecimiento de productos de la canasta básica, leche, huevo, legumbres, frutas, tortilla, aceite comestible, entre otros muchos más", agregó el líder sindical.

Sería bueno que los comerciantes se pusieran la mano en el corazón y dejaran para mejor ocasión el reetiqueteo a partir de los primeros días de cada año y esperen a que lleguen los incrementos en precios para poder actuar en ese sentido.

Por lo pronto nos hemos enterado de que ya se está ´cocinando´ un aumento en el precio de la tortilla y seguramente a ese le seguirán otros más para desfortuna de los propios obreros y de sus familias, comentó finalmente el secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Industria Embotelladora (STIE) Sección 125.

Año con año, a inicios, sucede ese tipo de prácticas nocivas para la economía de los trabajadores, por lo que no está de más que la PROFECO esté atenta para actuar como corresponde.¨