Telecomunicaciones lidera en quejas de los usuarios

Durante el año 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la región nororiente del país registró más de 700 quejas relacionadas con diversos bienes y servicios, la mayoría de las cuales lograron resolverse a través de procesos de conciliación entre consumidores y proveedores.

Acciones de la autoridad para resolver quejas

El delegado de Profeco en esta zona, que comprende municipios de Nuevo León y Tamaulipas, José Luis Márquez Sánchez, señaló que el sector de telecomunicaciones fue el que acumuló el mayor número de inconformidades. Entre los principales motivos destacan los cobros indebidos y el incumplimiento de los servicios contratados, situaciones que llevaron a los usuarios a solicitar la intervención de la dependencia.

Márquez Sánchez explicó que, gracias a los convenios existentes con las empresas de telecomunicaciones, la atención de estos casos ha sido más eficiente. Detalló que se cuenta con canales de comunicación directa, como líneas telefónicas exclusivas, que permiten dar seguimiento y solución rápida a las quejas presentadas por los consumidores.

Detalles sobre la atención a consumidores en telecomunicaciones

Asimismo destacó que otro de los rubros con alta incidencia de reclamos fue el servicio eléctrico, particularmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, indicó que esta empresa mantiene un acuerdo de colaboración con Profeco y dispone de un módulo interno de atención inmediata, lo que ha facilitado la resolución de conflictos relacionados con problemas de facturación o fallas en el suministro, como bajo voltaje.

El funcionario destacó que dicho módulo opera en un horario amplio y atiende de forma directa a los ciudadanos, lo que ha contribuido a una mayor agilidad en la canalización y solución de los casos en toda la región nororiente.

Impacto de las quejas en el servicio eléctrico

Antes de concluir, el delegado subrayó que el reto principal para 2026 será incrementar aún más el porcentaje de conciliaciones exitosas y reforzar la supervisión para que los proveedores respeten las promociones, ofertas y garantías que publicitan, con el fin de reducir las quejas y fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores.