Vigilará PROFECO ventas en celebración de Buen Fin

Se mantendrán habilitados dos módulos de atención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) durante la celebración del Buen Fin en Reynosa; así lo anunció el delegado de la zona Nororiente, José Luis Márquez Sánchez, esto a fin de monitorear de manera efectiva el comportamiento de las empresas que oferten sus productos.

¿Qué ocurrió?

Detallo que estos se ubicarán en dos de las plazas comerciales más concurridas de la ciudad, contando con personal de 9 de la mañana a 9 de la noche; asimismo, se llevarán a cabo recorridos para constatar que se respeten los precios y derechos del consumidor.

"El artículo 7 y 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor nos establece que todos los establecimientos están obligados a exhibir precios, a mostrarlos al público, que sean claros, que sean precisos, que no exista ningún engaño en cuanto al contenido de los precios", refirió el delegado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Dijo que, en el tema de pagos con tarjeta de crédito o débito, se prohíben los cobros extras, por lo que exhorta a las empresas a evitar este tipo de prácticas. "Eso está prohibido; se hace un llamado para efecto de que regularicen este tipo de situaciones y con ello prevengan algún tipo de sanciones precautoriamente o, en su caso, el inicio de un procedimiento que pueda traer una sanción económica".

¿Qué deben hacer los consumidores?