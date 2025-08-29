Aparecen vendedores de productos patrios

A pocos días de la llegada del mes patrio, en las calles de Reynosa ya se observan algunos puestos ambulantes dedicados a comerciar mercancía alusiva a las fiestas mexicanas. Carlos Bernal López, quien desde hace más de una década se instala en la esquina de la calle Versalles y Bulevar Tiburcio Garza Zamora durante esta temporada, señala que las expectativas de ventas son bajas.

“Las ventas han estado bajas, como que este año la gente no quiere comprar. Años atrás la gente sí empezaba a comprar una banderita para el carro, pero ahorita sí ha estado tranquilo, no sé a qué se debe”, detalló.

Buscando equilibrar las ventas con otra clase de productos que puedan atraer a los clientes, han incluido entre su mercancía algunos peluches, atrapa sueños y bisutería. “Si no te llevan una banderita, pues un osito u otra cosita”, expresó Bernal.

Los precios, dijo, varían de acuerdo al producto; sin embargo, asegura que se mantienen similares a años anteriores. Explicó que cada temporada viajan desde el Estado de México a esta ciudad fronteriza para ofertar sus mercancías durante 20 o 25 días, para luego regresar a su lugar natal.

Comparado con años anteriores, en las calles son pocos los puestos que se pueden observar; la mayoría ha optado por instalarse dentro de los centros comerciales más concurridos, esto buscando mitigar un poco las altas temperaturas.

“Los invito a que vengan a comprar a los que andamos en la calle, porque pues son los que más sufrimos en la calle vendiendo con el calor”, concluyó el comerciante.

Los comerciantes han optado por incluir otra clase de mercancía para elevar un poco sus ventas.



