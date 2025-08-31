Y realizan adquisición de mercancía de última hora

Compras de última hora; largas filas en distintos centros comerciales, zapaterías y demás establecimientos dedicados a la venta de productos escolares abarrotados, fue el panorama que se observó en el primer cuadro de la ciudad de Reynosa durante este fin de semana.

La espera de hasta 30 minutos para pagar las compras escolares, además de la dificultad para encontrar algunos artículos, fue lo que enfrentaron aquellas familias que, por distintas situaciones, dejaron la búsqueda de los útiles como lo último por hacer antes del regreso a clases.

Leticia Reyes refirió que se vio en la necesidad de acudir a última hora debido a sus días de pago, "Me tuve que esperar hasta la quincena y, pues, ni modo, espero poder encontrar todo lo que necesitamos porque ya mañana entran".

Otro de los transeúntes expresó: "Si ya saben que va a haber venta, ¿por qué no se preparan con más personal o más cajas abiertas? Nos tardamos más en pagar que en escoger lo que íbamos a llevar".

Debido a la cantidad de gente que caminaba apresurada sobre la calle peatonal Hidalgo, además de la larga espera en las cajas de cobro de los centros comerciales, el llanto de los niños cansados y acalorados, se creaba un ambiente caótico para los padres de familia, quienes se vieron en la necesidad de esperar pacientes para lograr adquirir los productos que sus hijos requieren para este regreso a clases.