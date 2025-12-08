Amagan con más bloqueos

Los productores rurales del norte de Tamaulipas advirtieron que, de no recibir una respuesta inmediata y favorable por parte del Gobierno federal, retomarán los bloqueos en carreteras y puentes internacionales a partir del lunes 8 de diciembre, afectando nuevamente una de las zonas comerciales más dinámicas entre México y Estados Unidos.

La decisión surgió durante una asamblea celebrada la tarde del jueves 4 de diciembre en las instalaciones de la Asociación de Propietarios Rurales de Río Bravo, donde participaron representantes de módulos de riego, asociaciones ganaderas y líderes de productores de los distritos de riego 025 y 026.

Preocupación por reforma a la Ley de Aguas

Durante el encuentro, los agricultores insistieron en que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales—actualmente en debate legislativo—representa un riesgo directo para la disponibilidad del recurso hídrico en la región.

Aseguran que la iniciativa abre la puerta a una mayor centralización de decisiones y a modificaciones que podrían limitar el acceso al agua de los distritos agrícolas, un recurso del que depende no solo la producción de granos, sino también la estabilidad económica de miles de familias.

"Sin agua no hay siembra, y sin siembra no hay región", resumió uno de los voceros, quien señaló que las autoridades "no han escuchado" las preocupaciones de los campesinos.

Agricultores buscan diálogo, pero fijan ultimátum

Como primer paso, los productores anunciaron que este lunes buscarán establecer mesas de diálogo con diputados, senadores e incluso con la presidenta de la República.

Sin embargo, advirtieron que si al mediodía no existe una postura clara del Gobierno federal, por la tarde iniciarán bloqueos en puntos estratégicos, entre ellos:

Puente Internacional Reynosa–Pharr

Tramos carreteros de la región fronteriza

Accesos a zonas industriales y rutas comerciales

El puente Reynosa–Pharr es uno de los cruces más relevantes para la exportación de productos agrícolas y manufacturados, por lo que cualquier cierre generaría congestión y pérdidas inmediatas.





Sector empresarial pide equilibrio

Empresarios de Reynosa, Matamoros y Río Bravo reconocieron la legitimidad de las demandas de los agricultores, pero alertaron sobre las pérdidas económicas derivadas de los cierres anteriores, que provocaron retrasos en la cadena de suministro e impacto directo en la industria maquiladora, uno de los motores económicos de la región.

Hicieron un llamado al Gobierno federal para que se alcancen acuerdos que protejan al sector agrícola sin paralizar la actividad económica binacional, pues cada hora de bloqueo genera afectaciones en transporte, logística, comercio exterior y operaciones industriales.





"Seguiremos hasta ser escuchados"

Los líderes agrícolas coincidieron en que, ante la falta de soluciones, la movilización sigue siendo "el único mecanismo para hacer escuchar su voz".

Aseguraron que la protesta será ordenada pero firme, y que permanecerá activa el tiempo que sea necesario para obtener garantías sobre el suministro de agua para el ciclo agrícola 2025.

¿Por qué protestan?

Temor a perder acceso al agua

La reforma a la Ley de Aguas podría modificar reglas sobre asignaciones y concesiones, lo que preocupa especialmente a los distritos agrícolas del norte del estado.

Impacto económico directo

El campo tamaulipeco aporta miles de empleos y es uno de los principales productores de sorgo y maíz del país.

Exigen diálogo

Los productores reclaman participación en la discusión legislativa antes de que la reforma sea aprobada.

Campesinos anuncian posibles bloqueos en puentes internacionales este 8 de diciembre si no avanzan acuerdos por la reforma a la Ley de Aguas.