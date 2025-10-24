Enfrentan productores panorama incierto

La falta de políticas sólidas de apoyo al campo mexicano podría generar consecuencias negativas en el mediano plazo, por lo que urge la creación de programas de regulación para los productos importados, el impulso a la agroindustria nacional mediante apoyos en semillas, tecnología y fertilizantes, así como la revisión del uso de transgénicos para determinar en qué casos son realmente necesarios y créditos.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos de Reynosa, comentó que anteriormente, con programas como Procampo, existía una garantía que permitía a los agricultores acceder a créditos y asegurar su producción, pero la desaparición de estos esquemas ha dejado a muchos sin respaldo financiero.

VIVEN PRODUCTORES AGRÍCOLAS PANORAMA INCIERTO

Advirtió señalar que los productores agrícolas enfrentan un panorama cada vez más incierto ante la ausencia de garantías de precios y la apertura indiscriminada a productos importados.

"Se nos ven algunos aspectos negativos en un mediano plazo por la cuestión de los productores, hay una demanda a nivel nacional por falta de apoyos en la cuestión de garantías de precios, apoyos al campo, si pretendemos ser autosuficientes en alimentos necesitamos apoyar la producción de campo para que no se desanime esta, no se puede vender abajo de los costos y no vernos en la necesidad de andarlo comprando fuera del país, tenemos que entender que todo lo que se compra fuera del país es dinero que sale del país", dijo.

González Cavazos destacó que la competencia desleal generada por la entrada de productos extranjeros a bajo costo, afecta directamente a quienes trabajan la tierra en México y se requiere apoyar también a las centrales de abastos y mercados públicos.

"Se les puede apoyar de diferentes maneras, una de ellas es creando programas de regulación para todos los productos que se importan para proteger la producción nacional número uno, número dos darles apoyo en la cuestión agroindustrial que viene siendo en semillas o el uso de la tecnología, fertilizantes ver la cuestión del uso de los transgénicos, en dónde se pueden utilizar y en donde no, darles apoyo a los mercados donde ellos distribuyen que son centrales de Abastos, mercados públicos, etcétera para que sean un campo una vía directa del campo al consumidor y eso disminuye costos".

Y recalcó: "necesitamos un apoyo, un cambio de políticas gubernamentales de apoyo al comercio nacional".

El representante señaló que de continuar esta tendencia, México podría enfrentar un problema de encarecimiento de alimentos, ya que cada vez más productores están dejando de sembrar por falta de incentivos.

"Definitivamente aquí lo que necesitan es eso, el control de lo que se va a importar porque dejan abiertos los mercados y se convierten en una competencia desleal para los productores nacionales y lo peor que nos puede pasar es que se desanimen, dejen de producir y entonces sí vamos a tener un problema comprar más caro y probablemente se generen escasez de alimentos", expresó.



