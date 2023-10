Siguen productores a la espera de lluvia

El Mañana / Staff

Los productores de granos de Reynosa, sobre todo los que siembran tierras de temporal, esperan que en lo que resta de la época de huracanes lleguen más lluvias pues las parcelas están prácticamente secas.

Es cierto que hace apenas algunos días se registraron precipitaciones pluviales que no fueron generalizadas, porque en algunos ejidos no llovió o llovió muy poco, pero lamentablemente regresaron las altas temperaturas y estas se encargaron de reducir de manera considerable la humedad que dejaron a su paso, dijo Mauro Barrera Martínez, delegado campesino a nivel municipal.

No hay que olvidar que las tierras que sembramos son temporaleras y que por tanto depende de la lluvia y la humedad on que cuenten, de que las cultivemos o no o bien esperar a que lleguen para poder empezar a trabajarlas, agregó.

Por lo pronto, falta mucha humedad en ellas por lo que para empezar bien el próximo ciclo agrícola, se requiere buena cantidad de agua y pese a que retornó el clima cálido, esperamos que finalmente lleguen las buenas precipitaciones pluviales en cantidad suficiente, señaló el dirigente de los ejidatarios en esta fronteriza ciudad.