Exigen a alcaldías frenar basureros clandestinos

Debido a que en todos los municipios de Tamaulipas se tiene la presencia de botaderos clandestinos, la Procuraduría Ambiental y Urbana (PAUT), ha girado exhortos a las alcaldías para que tomen cartas en el asunto.

Acciones de la autoridad sobre botaderos clandestinos

Ramiro Lozano González, titular del organismo en la entidad, dijo que cada uno de los municipios cuenta con la responsabilidad de dar un buen manejo a los desechos, por lo que deben reforzar la limpieza, el control y la sanción de predios utilizados de manera irregular para la disposición de residuos sólidos urbanos.

Señaló que esta práctica genera contaminación del suelo, del agua y del aire, además de focos de infección provocados por fauna nociva y olores fétidos que afectan directamente la salud de la población.

Esta medida se encuentra fundamentada en el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas y forma parte del Programa para la Prevención y Manejo de Residuos que impulsa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), como parte de una política integral que prioriza el bienestar social y el cuidado responsable del entorno.

Impacto de la contaminación en la salud pública

Lozano González dijo que, de acuerdo a datos recabados por el organismo a su cargo, se tiene identificado un registro de más de 4 mil sitios clandestinos con acumulación de residuos sólidos en puntos no controlados.

Así mismo, explicó que el exhorto tiene un doble objetivo: conocer las acciones que cada municipio está implementando para erradicar esta práctica y fortalecer la aplicación de sanciones contra quienes resulten responsables de operar o utilizar tiraderos.

Sanciones a responsables de tiraderos clandestinos

Como parte del oficio enviado, la PAUT anexó un listado proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, encabezada por su titular Karina Lizeth Saldívar Lartigue, que incluye coordenadas geográficas y planos de ubicación de los predios identificados con esta problemática, con el propósito de facilitar su localización y atención puntual.