Acaba sin impugnaciones proceso electoral del PJ

Con la última sesión extraordinaria de este viernes, el Consejo Distrital 02 del INE en Reynosa dio por concluidas las actividades correspondientes al proceso electoral de renovación del Poder Judicial en el ámbito distrital, cerrando, oficialmente, el ciclo de trabajo, aunque se mantendrán al pendiente de cualquier otro trámite de impugnación.

César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo del INE 02 en Reynosa, comentó que si bien la sesión marca la clausura de actividades del proceso en el distrito, la autoridad electoral permanece atenta en caso de que los tribunales locales o el tribunal federal soliciten información derivada de impugnaciones.

"De momento no hemos recibido impugnaciones relativas al tema de los cómputos, de la sumatoria de resultados o de la entrega de constancias de mayoría; eso no quiere decir que en los próximos días no se vaya a presentar alguna, sobre todo porque el Consejo General, ayer en sesión, ya aprobó la validez de las últimas dos elecciones y entregó constancias a magistrados de Circuito y a juezas y jueces de Distrito", destacó.

Alcántara Ávila detalló que el Consejo General del INE aprobó que, aquellos candidatos que no cumplieron con los requisitos constitucionales de elegibilidad, como los promedios de calificaciones, fueron sustituidos por la persona que seguía en el orden de votación, cuidando, además, los lineamientos de paridad de género establecidos por ley y, en los casos en que no fue posible designar a un suplente, la candidatura podría quedar vacante, siendo el Tribunal Electoral quien determine los pasos a seguir.

El vocal ejecutivo del INE 02 señaló que se podría requerir información complementaria, aunque no se trate de elecciones organizadas directamente por el instituto.

"Tanto en el ámbito federal como en el local, tengo yo entendido que la elección local, al final, tuvo 24 medios de impugnación que fueron presentados; si bien no es una elección en la cual el INE directamente haya organizado, sí hay información que pueda estar asociado estos medios de impugnación y el tribunal local puede requerir la información a esta autoridad electoral", destacó.

De acuerdo a la ley de medios de impugnación, en los próximos cuatro días la ciudadanía y los candidatos que así lo consideren pueden presentar sus impugnaciones y, una vez que se presente, tendrán hasta tres días para generar un informe circunstanciado en el cual se describan las acciones, de tal manera que el tribunal tenga todos los elementos necesarios para atender cada una de las impugnaciones.

A NIVEL NACIONAL

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral declaró inelegibles 45 candidaturas de la elección judicial: 24 a magistraturas de Circuito y 21 jueces de Distrito, por no acreditar el requisito de promedio para ser electo.

De las 24 candidaturas a magistrados, 21 de ellas no acreditaron el promedio de 9 en las materias con la especialidad a la que se aspira, mientras que tres no tuvieron el promedio de 8 en la Licenciatura en Derecho,

En el caso de las personas candidatas a jueces de Distrito, 15 de ellas no acreditaron el promedio de 9 en la especialidad y seis no lo hicieron en la licenciatura.