Deplorables viejas aulas de la Secundaria Múgica

Pésimo aspecto es el que ofrecen viejas aulas y talleres de la Escuela Secundaria Francisco J. Mugica, pues además de estar abandonadas la hierba crecida que ahí existe, podría dar origen a la aparición de alimañas de toda clase para riesgo de los educandos.

Las mencionadas instalaciones se ubican al fondo del plantel, justo junto a lo que fue el auditorio, el cual también presenta maleza en su exterior.

Para algunas madres y padres de familia que se percatan de esa situación, hacen una recomendación a directivos de la misma institución educativa, para que ordenen retirar la gran cantidad de hierba que existe en esa parte del amplio terreno con que cuenta la secundaria a efecto de evitar que se convierta en nido de todo tipo de alimañas que en un momento dado podrían llegar a perjudicar a algún estudiante.

Se sugiere además que se mantenga aislado el lugar si ya no es utilizado para efectos educacionales y se mantengan cerradas sus puertas, pues podría darse el caso de que alguna persona extraña a la escuela ingrese a esas viejas instalaciones para utilizarlas como refugio o bien para cometer alguna fechoría.