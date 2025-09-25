Entre la enfermedad y calor cobran pensión

En Reynosa, largas filas y demora, es el pan de cada día en el Banco del Bienestar del bulevar Hidalgo, diariamente acuden principalmente adultos mayores a sacar su dinero, en medio del calor y las enfermedades propias de la edad.

Lo anterior, se ha convertido en una escena cotidiana que afecta principalmente a los adultos mayores, quienes acuden desde tempranas horas para poder retirar el recurso de sus programas federales.

La espera prolongada, genera complicaciones de salud entre los beneficiarios, particularmente entre quienes sufren de presión baja, diabetes o problemas de movilidad.

El llamado del personal que labora en la sucursal, es que acudan acompañados de un familiar, así como que desayunen o coman antes de salir y tomen sus medicamentos.