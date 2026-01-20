Vecinos denuncian colapso de drenajes

Habitantes de la colonia Ferrocarril Poniente denunciaron una grave problemática de drenajes colapsados que persiste desde hace más de dos años, sin que hasta el momento las autoridades hayan dado una solución definitiva, a pesar de los constantes reportes ciudadanos.

¿Qué acciones han tomado las autoridades?

Alma Rivera, vecina del sector, señaló que el problema se agravó tras una inundación ocurrida en marzo pasado, cuando comenzaron a brotar aguas negras por las alcantarillas, particularmente en el callejón 6 y el callejón Pedro Moreno. "El agua se sale del drenaje, huele muy feo y antes estaba más verde. Ahorita ha bajado un poco, pero el problema sigue", explicó.

De acuerdo con los vecinos, personal municipal ha acudido en algunas ocasiones, pero únicamente han realizado acciones superficiales. "Vinieron, destaparon una alcantarilla y sacaron poco lodo. El vactor prácticamente no hizo nada y las cuadrillas dijeron que limpiaron, pero no se resolvió", comentó Rivera.

Impacto de los drenajes colapsados en la comunidad

La situación ha impactado directamente en la vida diaria de los habitantes, quienes conviven con malos olores, riesgos sanitarios y el temor constante de nuevas inundaciones. Pese a que se han compartido fotografías y reportes en redes sociales, la respuesta oficial ha sido limitada. "Desde que subimos las fotos vinieron una vez, pero después ya no regresaron ni nos dijeron nada", añadió.

Testimonios de vecinos sobre la situación actual

Ante este panorama, los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que envíen nuevamente unidades vactor y cuadrillas especializadas que realicen una limpieza integral de las alcantarillas en toda la colonia Ferrocarril Poniente y el callejón Pedro Moreno. "Solo pedimos que vengan a revisar bien los drenajes y los destapen como debe ser, porque el problema sigue y nadie nos da una respuesta", concluyó la afectada.