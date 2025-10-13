Piden construir casas dignas, ante Infonavit

El INFONAVIT debiera dar marcha atrás a la construcción de viviendas de cuatro o cinco niveles porque lo que demandan los trabajadores y sus familias son casas dignas, con patio y bien hechas.

Así lo declaró Filiberto López Adame, en su calidad de secretario general del STIE Sección 125, quien consideró que esa clase de edificios o departamentos conocidas también como palomeras de cuatro o cinco pisos y tal vez hasta más, enfrentarán serios problemas al momento en que se registre baja presión en el servicio de agua potable, como ocurre en varios sectores de Reynosa.

“En ese tipo de casos, posiblemente los pisos primeros sí llegarán a tener el vital líquido en sus llaves domiciliarias, pero en el caso del segundo y más arriba, difícilmente contarán con ese vital servicio”, indicó el dirigente del Sindicato de Trabajadores en la Industria Embotelladora a nivel seccionar.

LA INCOMODIDAD

“Pensamos que edificarlas en varios pisos, no sería bueno ni cómodo para los trabajadores y sus familias y menos en ciudades como esta, donde en varias colonias se enfrenta el problema del abasto irregular de agua potable”, siguió diciendo el líder sindical.

Por tal motivo, para evitarles problemas a las familias trabajadoras, lo mejor es que den marcha atrás a esa clase de proyectos porque seguramente el deseo de todos nosotros es el de contar con una vivienda digna, con patio y con todos los servicios, como es el agua, luz, drenaje sanitario, entre otros más, agregó.