Vuelven a fallar los semáforos

Cada vez son más frecuentes las descomposturas en los semáforos llamados inteligentes que operan en Reynosa.

Hace apenas un par de días, presentaba irregularidades en su funcionamiento los aparatos instalados en bulevar Hidalgo y calle Fuente de Diana, en la colonia Las Fuentes.

Ahora son los instalados en el mismo bulevar Hidalgo y calle Elías Piña.

En ambos casos, los problemas de vialidad se acrecientan provocando además de un clima de inconformidad entre los automovilistas, también aumenta el peligro de que se registren accidentes.

Lamentan algunos conductores como es el caso de quien dijo llamarse Aurelio Bermúdez, residente de la colonia Las Cumbres, que las descomposturas de los semáforos mal llamados inteligentes, sean cada vez más continuas.

Lo peor es de que las autoridades de Servicios Públicos Primarios que son los encargados de darles mantenimiento oportuno a las señales electrónicas, no intervienen al momento pese a que debieran hacerlo generando con ello una serie de problemas para los propios automovilistas.