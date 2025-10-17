Aflora mala calidad del adoquinado en el centro

La mala calidad de la obra de instalación de adoquinado ejecutada en algunas arterias del centro de Reynosa, se pone de manifiesto una vez más, pues tan sólo en torno a la plaza principal Miguel Hidalgo se han tenido que reponer por lo menos 50 piezas que se desprendieron de su lugar.

Ayer fueron vistos trabajadores realizando labores de pegado con arena y cemento mezclado, en los sitios donde se presentó la anomalía. Los trabajos se llevaron a cabo en la calle Zaragoza entre Hidalgo y Juárez.

Uno de los trabajadores comentó que por lo menos unos 50 adoquines fueron reemplazados porque se salieron del lugar en el que fueron colocados.

Pocos metros más adelante y por la misma arteria, ya se habían retirado varias piezas para colocar otras nuevas y para evitar que los automovilistas llegaran a pasar sobre ellas, fueron colocados señalamientos, torres plásticas en color naranja que serán retiradas del lugar una vez que seque el cemento.

Una situación similar se presentó hace algunas semanas en el adoquinado de la calzada Virreyes con calle Aldama. Ahí también se desprendieron varios adoquines, hecho que refleja las irregularidades que presenta la obra y la falta de una supervisión a fondo en la ejecución de la misma por parte de las autoridades correspondientes.