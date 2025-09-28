Siguen sin retomar clases presenciales en la Aquiles

Continúan sin poder tomar clases presenciales alumnos de la Escuela Primaria Federal Aquiles Serdán, ubicada sobre la calle Emiliano Zapata entre Aquiles Serdán y Praxedis Balboa de la colonia Rancho Grande en la ciudad de Reynosa.

Esto debido a que los trabajos de construcción de una techumbre que llegaría a beneficiar al plantel, la cual fue programada y autorizada antes de que iniciara el pasado periodo vacacional, van retrasados, ya que arrancaron justo cuando los estudiantes tendrían que regresar a las aulas, hecho que los mantiene aún en casa.

Padres de familia se dicen inconformes, ya que en algunos casos, debido a sus empleos, no cuentan con la posibilidad de apoyar a los menores con las clases en línea, además de que en otros hogares no cuentan con la solvencia económica para cubrir un servicio de internet, lo que ha provocado retraso en algunos estudiantes.

Al respecto, la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa (CREDE), Alicia Pizaña, refirió:

"Los alumnos están tomando clases en línea; sabemos que no es lo mismo que estén en línea a que los tenga uno como maestro, pero sí vamos a checar ese tema para ver cómo podemos afrontar esta construcción que están haciendo dentro de la institución".

Detalló que el personal docente tiene la responsabilidad de adaptar su plan de trabajo a las posibilidades de sus estudiantes, esto a fin de evitar que situaciones de esta naturaleza afecten su aprendizaje.