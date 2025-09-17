Grave peligro, alcantarilla en libramiento Echeverría

Considerado hace décadas como la vialidad más rápida para permitir la afluencia de automovilistas hacia Hidalgo y El Valle de Texas, en la actualidad el Libramiento Luis Echeverría está convertido en una "trampa mortal" para los conductores por una gigantesca alcantarilla en mal estado.

La deficiente infraestructura representa un grave peligro para quienes transitan por este lugar a bordo de sus unidades, por lo que algunos vecinos colocaron un triplay viejo con la leyenda con letras rojas con la palabra "CUIDADO", y atrás una llanta vieja para que dicha table no se caiga con el viento y el paso de las unidades.

Señalaron los afectados que la gigantesca alcantarilla "abierta" ya tiene bastante tiempo, y que obstruye la mitad del libramiento, del lado izquierdo, en la circulación de los vehículos que cruzan el Libramiento Echeverría.

Si bien indicaron que por el momento la comunidad escolar, maestros, alumnos y padres de familia están resguardados por el mega puente de 4 días, indicaron que a su regreso a las aulas la "trampa mortal volverá a poner en jaque a la comunidad educativa".