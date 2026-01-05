Convierten en basurero la esquina de una calle

La esquina de la calle Puerto Escondido y el bulevar Héroes de la Reforma, en la colonia Puerto Escondido de la ciudad de Reynosa, se ha convertido gradualmente en un tiradero clandestino de basura. Vecinos del sector reportan que el problema inició con un neumático abandonado y, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer bolsas de basura con mayor frecuencia.

Impacto en la comunidad por la acumulación de basura

Debido a que la calle Puerto Escondido carece de banquetas y pavimentación, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por los residentes, la zona se ha visto invadida por la maleza, lo que facilita la acumulación de residuos sólidos. Testigos señalan que no se trata de un caso aislado, ya que esta misma situación puede observarse en viviendas deshabitadas y predios abandonados de los alrededores. Añaden que, pese a sus intentos, no han logrado frenar esta práctica realizada por personas que, en su mayoría, habitan en colonias aledañas.

Testimonios de vecinos sobre el problema de residuos

"Sí deberían multarlos o aplicar algún tipo de sanción para que les cueste hacer sus cochinadas. Creo que eso es lo que le falta al gobierno para que la gente deje de tirar basura, porque mientras no les digan nada no les importa. Al final, los afectados somos nosotros, los que vivimos aquí", expresó con molestia Luciana Pérez, una de las vecinas afectadas.