Alumnos del CETIS ganan el Primer Lugar Mundial

Los estudiantes Tapne Alexandra Basurto Román, Jonathan Roberto Yáñez Ávalos y Estrella Analí Mora Reyes, del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 71 de Reynosa, obtuvieron el Primer Lugar Mundial en el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar 2025, celebrado en Chile.

El equipo triunfó con su proyecto "Braile Care", una propuesta tecnológica enfocada en la inclusión y el apoyo a personas con discapacidad visual.

Su destacada participación fue guiada por la maestra, Delia Aurora Miranda Reyes, asesora del grupo, quien acompañó el proceso de desarrollo, presentación y defensa del innovador trabajo que ahora pone en alto el nombre de Tamaulipas y de todo México.

Al ganar el primer lugar, los jóvenes recibieron también la acreditación para representar a México en España, donde continuarán compartiendo su experiencia y fortaleciendo los lazos internacionales en materia de ciencia y tecnología educativa.

Martha Reyna Martínez, directora del plantel recibió a los estudiantes y reconoció el trabajo realizado por los jóvenes, recalcando que los llena de orgullo saber que el talento reynosense trasciende fronteras.

El proyecto consiste en un oso de peluche llamado Braulio que tiene un tablero con botones que permiten conocer las letras en braille, con el cual los niños pueden empezar a aprender este sistema, escribir y leer, de igual forma la población en general puede aprender y generar una mayor cultura.

"Braile Care", es un ejemplo de cómo el talento juvenil mexicano puede competir y triunfar a nivel mundial.



