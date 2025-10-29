Restablecen la energía eléctrica en 2 primarias

Por fin vuelven a contar con servicio de energía eléctrica en la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec así como en la Primaria Genaro G. Ruíz Guzmán de la colonia Lázaro Cárdenas, tras haberse cambiado el transformador que quedó infuncional a raíz de un corto circuito.

Desde que inició el ciclo escolar 2025-2026, el alumnado y docentes, enfrentaron una serie de problemas para trabajar en el interior de los salones, pues no podían encender aires acondicionados y tampoco abanicos, por el problema eléctrico que padecían.

Posteriormente, y con acuerdo de madres y padres de familia, ante el insoportable calor que se sentía al interior de las aulas, se impartieron las clases en los patios de la escuela, pero luego se presentara las lluvias y tuvieron que suspender clases, dijo ayer una madre de familia.

CASI DOS MESES

A casi dos meses de distancia de iniciado el año lectivo, finalmente empezaron a solucionar el problema. Por lo pronto ya se sustituyó el transformador.

Se dotó de manera provisional de luz a los salones de clase, a la techumbre y las lámparas del patio también ya funcionan.

Sin embargo, según comentarios hechos por algunos trabajadores que participan en la ejecución de la obra que está a cargo de Héctor Martínez, se espera que los trabajos concluyan en aproximadamente un mes a partir de la fecha en que se comenzaron.

A una semana de distancia de que empezaron a trabajar, dicen que ya llevan alrededor de un 30% de avance.

Finalmente se cambió el transformador en la Escuela Primaria Niños Héroes y Genaro G. Guzmán.

NO ESTABA

Este reportero trató de entrevistar sobre el tema a Diego Robledo Escobedo, director del plantel, a fin de que proporcionara mayor información sobre el tema, pero en esos momentos no se encontraba ahí al decir de los mismos trabajadores que se encargan de los trabajos con los que se solucionará el problema.

Se esperaba que para la semana próxima, ya reanuden clases presenciales en esa institución, luego de haberse suspendido por la falta de luz.



