Se mantuvo con clases; hoy se une al paro de labores

El Mañana / Staff

A diferencia de otros planteles escolares, la Escuela Primaria "Aníbal Pérez González", de la colonia San Valentín, se mantuvo dando clases a los estudiantes durante casi toda la semana, pero ante las necesidades que tienen desde hace años, hoy viernes se incorporan al paro de maestros.

Rosalba Hernández Almaguer, directora del plantel comentó que después de una reunión con directores decidieron unirse a la causa para apoyar a otros docentes, a los que se les deben recursos, falta de maestros y además ante las necesidades que como escuela tienen desde hace años.

"Más que nada para que haya fluidez en el pago de los maestros, porque hay pagos pendientes de interinatos que no se han pagado desde hace tres años; los maestros laboraron y no se les pagó; no se le tomó en cuenta a los maestros que no han ubicado, situaciones así, injusticias, así como los cambios de centros de trabajo que están pendientes", dijo.

LOS PADRES SOSTIENEN LA ESCUELA

La directora explicó que la escuela tiene muchas necesidades y desde hace años son los padres de familia quienes mantienen al plantel, y colegios civiles han donado bancos, mesas, escritorios, así como material didáctico.

"Desde hace seis años el gobierno estatal nos nos han dado nada, ni bancos ni escritorios ni sillas ni mobiliario.

Ya tenemos un salón que se está cayendo, ya se hizo una fisura desde la parte de abajo hasta la de atrás; ya se nos está cayendo el salón y tenemos muchas necesidades. Hasta acá no llega el agua, llega la pipa cada tres días", expresó.

Son un total de 630 menores en el turno matutino, y en el vespertino una cantidad similar con los que cuenta el plantel. "El único apoyo que tenemos es el recurso de los papás y hemos salido adelante; tenemos minisplit en todos los salones, vitropiso, la techumbre se arregló porque se destrozó todo por el huracán; desde el nacional no nos apoyó en nada, lo tuvimos que arreglar con dinero de los padres, abanicos, reparaciones, pintura, arreglos de los baños, cisternas, todo por parte de padres de familia. Gracias a ellos se ha levantado la escuela, en lo que cabe y hasta lo que nos alcanza", recalcó.