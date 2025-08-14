Alertan por enfermedad transmitida por garrapatas

La erliquiosis es una enfermedad causada por la bacteria Ehrlichia, que se transmite principalmente a través de la picadura de garrapatas infectadas. Esta enfermedad afecta sobre todo a perros, aunque en casos raros puede afectar a humanos, y su detección temprana es fundamental para prevenir complicaciones graves.

Entre los síntomas más comunes en perros se encuentran fiebre, decaimiento, pérdida de apetito, sangrado en encías o nariz y dificultades para caminar debido a inflamación en articulaciones. Los especialistas veterinarios advierten que, si no se atiende a tiempo, la enfermedad puede provocar anemia, daño en órganos y, en casos severos, la muerte del animal.

El médico veterinario zootecnista Jesús Hernández señala que la erliquiosis se ha vuelto más frecuente en esta temporada, debido a las condiciones climáticas que favorecen la proliferación de garrapatas. Recomienda aplicar tratamientos preventivos, como jabones especiales para el baño que contrarresten parásitos, y prestar especial atención si el animal tiene contacto con otros animales o suele recostarse directamente sobre la tierra.

El diagnóstico de la erliquiosis se realiza mediante análisis de sangre que detectan la presencia de la bacteria. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos específicos bajo supervisión veterinaria, así como en el control de garrapatas para evitar nuevas infecciones.

Expertos también aconsejan mantener limpias las áreas donde los perros permanecen y revisar diariamente a las mascotas, especialmente después de paseos al aire libre, para detectar la presencia de garrapatas a tiempo.