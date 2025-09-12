Impulsan la prevención de salud a estudiantes

Impulsan la prevención de salud a estudiantesAlumnos de primer cuatrimestre se informan sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual
Como parte de las actividades que ofrece la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte a su comunidad estudiantil, se acercó importante información sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.
Fueron alumnos de Licenciatura en Administración e Ingeniería Logística Internacional de primer cuatrimestre quienes recibieron esta interesante plática, la cual fue impartida por Deyra Arely Peña Martínez, Supervisora de Planificación Familiar y Salud Reproductiva del IMSS UMF 33.
Asimismo, se realizaron detecciones vía capilar de VIH, sífilis y hepatitis C.
Esto con la finalidad de promover la prevención y el cuidado de la salud de los estudiantes.
Los alumnos tuvieron la oportunidad de resolver sus dudas, además de recibir importante información.
