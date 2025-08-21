Deben familia protegerse del golpe de calor

Ante los pronósticos de que continuarán altas las temperaturas para Reynosa en los próximos días, es menester que la ciudadanía siga protegiéndose para evitar casos de golpe de calor y deshidratación.

"Por tal motivo hacemos una nueva invitación para que se ponga especial atención a niños, adultos mayores, personas con diabetes e hipertensión, entre otras que conforman los grupos vulnerables", dijo Iliana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria IV.

Aún cuando de momento no se han presentado casos de golpe de calor en esta ciudad, de todas formas es menor que la población adopte las medidas preventivas necesarias como son hidratarse adecuadamente, usar sombrero, gorra, sombrilla así como ropa en manga larga y en colores claros.

Se tienen informes de que las temperaturas seguirán registrándose como consecuencia de la llamada canícula que aún está presente en esta región de la república mexicana.

Insistió en que deben extremarse cuidados con las personas que forman parte de los grupos vulnerables que son los que están más en riesgo de contraer enfermedades propias de la época veraniega, las que afortunadamente no han provocado hasta el momento fallecimiento de persona alguna, apuntó finalmente Cantú Villarreal.