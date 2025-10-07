Solicitan a padres de familia estar atentos a enfermedad

Piden a los padres y madres de familia que tienen hijos estudiando en jardines de niños y primarias de Reynosa a estar muy atentos al desarrollo de la EMPB (Enfermedad Mano-Pie-Boca) y cuando se presenten casos sospechosos o positivos, inmediatamente acudir al médico y evitar la autoeducación.

"Es importante que sigan las indicaciones que emitan las autoridades de Salud al respecto", dijo Guillermo Rodríguez Leal, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Reynosa.

Para evitar los contagios, ya lo dicen los médicos, es fundamental el lavado de manos con agua y jabón de forma frecuente tanto en la casa como en las mismas escuelas.

Dijo no tener de momento datos sobre casos del padecimiento que se hayan registrado en guarderías de la localidad.