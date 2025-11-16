Urgen controlar niveles de glucosa en la sangre

Con una marcha por algunas calles de la ciudad, el sector Salud destacó la importancia de aplicar medidas de prevención contra la diabetes.

Los eventos dieron inicio en horas de la mañana del viernes en el interior de las instalaciones ubicadas en bulevar Morelos y calle Toluca de la colonia Rodríguez, en donde se concentraron funcionarios y empleados de los distintos departamentos de Salud.

¿Qué se dijo durante el evento?

Ahí, la titular de la dependencia estatal, Iliana Villarreal Cantú, dijo en su mensaje que la diabetes es una enfermedad crónica donde los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre son muy altos. Eso es porque el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no la utiliza eficazmente.

Mencionó que para prevenir la enfermedad es recomendable adoptar hábitos saludables como llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio con regularidad y mantener un peso corporal saludable. Llamó a la ciudadanía a practicarse chequeos médicos en forma periódica de tipo preventivo a fin de detectar oportunamente el padecimiento.

¿Cómo fue la caminata?

Con participación de funcionarios y trabajadores de la dependencia, se realizó una caminata en torno que inició en el bulevar Morelos frente al edificio de Salud Bienestar para llegar a la calle San Luis y pasar por la Toluca para nuevamente incorporarse al Morelos para concluir así el evento.

Finalmente se ofreció una degustación de alimentos saludables en el interior de las instalaciones.