Demandan fumigación de escuelas primarias

Directivos de por lo menos cinco escuelas primarias de Reynosa solicitarán labores de fumigación en sus instalaciones para prevenir cualquier caso de la EMPB (Enfermedad Mano-Pie-Boca) entre su alumnado.

"Aunque hasta el momento no se ha presentado caso alguno de ese tipo de mal que sabemos es provocado por el virus Coxsackie A16 y enterovirus 71, tampoco queremos que nos agarre desprevenidos, de ahí que se hará la solicitud correspondiente para que las autoridades de Salud dispongan el mencionado servicio", dijo Alfredo Vásquez Torrado, supervisor de la Zona Escolar 75.

También tenemos conocimiento de que la enfermedad genera fiebre, lesiones vesiculares en boca, pies o glúteos así como un malestar general.

Por su parte, la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico dirigido a directivos de escuelas y guarderías donde se establecen medidas clave como es el notificar inmediatamente de casos sospechosos al Centro o Distrito de Salud, el aislamiento de los menores enfermos por al menos siete días a partir del inicio de los síntomas o hasta la desaparición de las lesiones.

También se incluyen el refuerzo de la higiene, incluyendo lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial, ventilación de espacios y desinfección diaria de superficies y juguetes lo mismo que una comunicación de riesgos a padres de familia, maestros y personal educativo con capacitación para la detección temprana de casos y la coordinación interinstitucional entre las direcciones escolares y las autoridades de salud para capacitar en la detección temprana de casos.