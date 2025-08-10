Realiza PAN caminata para prevenir violencia a la mujer

El Partido Acción Nacional (PAN) de Reynosa llevó a cabo con éxito una caminata con el objetivo de informar a la población y fomentar la prevención de la violencia contra la mujer el pasado viernes 8 de agosto.

La actividad inició en la calle Guanajuato número 585, esquina con el Bulevar Morelos, en la colonia Rodríguez. Durante el recorrido se repartieron trípticos y volantes informativos para ayudar a la comunidad a identificar las diferentes formas de violencia y conocer las acciones a seguir en caso de detectarla.

Romelia Ruvalcaba, dirigente de la actividad, destacó que este tipo de eventos buscan visibilizar la problemática de la violencia de género, promover la denuncia, atender a las víctimas y fomentar el empoderamiento de las mujeres.

"La respuesta fue grandísima, la gente estuvo aquí y la convivencia fue muy grata", expresó.

La convocatoria reunió a militantes, simpatizantes y público en general, quienes participaron con entusiasmo en un ambiente de unidad y compromiso social.