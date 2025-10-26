Avanza el VIH/SIDA en los contagios y decesos

A casi dos meses de que concluya el 2025, en Reynosa los casos de VIH/SIDA continúan incrementándose, enfermedad que no respeta sexo ni condición socioeconómica, por lo que se invita a la población adolescente, adultos y embarazadas a extremar las medidas de precaución a fin de evitar un posible contagio.

"También seguimos invitando a la población joven y mayores de edad lo mismo a mujeres en estado de gestación, para que acudan a solicitar una prueba rápida para detectar oportunamente esa clase de padecimiento antes de que siga avanzando", dijo Juanita Díaz García, titular de UNEME/CAPASITS a nivel local.

Es importante que sepan quienes estén pensando en someterse a un examen de sangre rápido en estas instalaciones situadas en calle San Luis Potosí con Toluca colonia Rodríguez, que no tienen costo alguno.

Hasta el pasado 20 de agosto, la cifra de casos confirmados nuevos, ascendía a 62 en todo el sector Salud a nivel local. En el rubro de fallecimientos, eran unos 50, cifras ambas que han aumentado de manera clara en las últimas semanas.

Se habla de que los casos confirmados a lo largo del presente año, podrían rebasar los 80 en tanto que en decesos, serían más de 50.





EL LLAMADO

A no dejar de lado el tratamiento médico que les ha sido asignado a los pacientes que han contraído dicho mal, para evitar complicaciones y poner en riesgo su vida, es el llamado que hacen autoridades de la Unidad de Especialidades Médicas y Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.