Recomiendan evitar excesos de alimentación en Navidad

El Instituto Mexicano del Seguro Social promueve un estilo de vida activo y saludable durante las fiestas decembrinas, y recomienda evitar los excesos en la alimentación para impedir el sobrepeso y obesidad.

¿Qué recomendaciones ofrece el IMSS para las fiestas decembrinas?

Antonio Torres Morales, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS, comentó que la sana alimentación y la actividad física son clave para mantener la salud, sobre todo durante estas celebraciones, por lo que es importante moderar el consumo de alcohol y no excederse con los alimentos.

Recomendó evitar preparaciones fritas, empanizadas o capeadas, y optar por cocción al vapor, empapelados, asados o al horno para mantener una buena alimentación. También destacó, que es importante sustituir dulces y golosinas por frutas, verduras y cereales, y optar por bebidas saludables como agua natural o mineral con frutas.

Acciones del IMSS para prevenir sobrepeso y obesidad

Torres Morales subrayó que las bebidas edulcorantes como refrescos y jugos artificiales deben evitarse, y que el ponche tradicional puede ser una opción saludable si se modera el azúcar. "Para mantener un peso adecuado, es crucial equilibrar la cantidad de calorías consumidas con la cantidad de calorías gastadas, se debe tener una alimentación saludable, consumir agua simple y practicar actividad física, con estas acciones se previenen enfermedades", dijo.

Importancia de la actividad física durante las celebraciones

El doctor Torres Morales enfatizó la importancia de cuidar la salud durante esta temporada para evitar problemas como sobrepeso, obesidad, diabetes y otros trastornos.