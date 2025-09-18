Llevan pláticas de prevención de salud mental a las escuelas

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) continúa reforzando la prevención del consumo de drogas y la promoción de la salud mental en adolescentes, mediante pláticas realizadas en colaboración con dependencias locales como el DIF, la Fiscalía, Protección Civil y Bomberos.

Estas actividades conjuntas se han desarrollado en instituciones como el CONALEP, donde se busca orientar y capacitar tanto a los estudiantes como al personal educativo para la detección oportuna de casos de riesgo. Durante estas sesiones, se combinan contenidos sobre prevención del suicidio, manejo del estrés y detección de cambios conductuales relacionados con el consumo de sustancias, con dinámicas interactivas que permiten a los estudiantes relacionar la información con su vida cotidiana.

Por otra parte, el CIJ también impartió pláticas de manera independiente en la UAT Reynosa Aztlán, atendiendo a estudiantes de primer semestre de diversas carreras. Estas sesiones buscan que los jóvenes comprendan mejor los riesgos asociados al consumo de drogas y sepan cómo actuar ante situaciones de alerta.

A través de estas estrategias, se pretende que los estudiantes no solo reciban información, sino que conozcan los canales adecuados para buscar ayuda, fomentando así un entorno educativo más seguro y consciente. La coordinación con otras dependencias permite maximizar el alcance de estas actividades y garantizar que la prevención llegue a todos los sectores escolares involucrados.

Con estas acciones conjuntas, se prepara el terreno para futuras actividades de concientización, incluyendo las programadas para el 10 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.



