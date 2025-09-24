Celebran pláticas en prevención de plagio

Con el fin de combatir y prevenir que jóvenes sean víctimas de delitos de secuestro y extorsión, se llevó una plática con estudiantes y personal docente de una secundaria.

Personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS) dio continuidad a la Campaña Permanente de “Prevención y Disuasión del Delito de Secuestro y Extorsión”, en el marco de la “Jornada Cultural para Prevención, Auxilio y Paz CREDE Reynosa”.

Los agentes investigadores de la unidad especializada acudieron a la Escuela Secundaria Técnica Número 59 “Rodolfo Treviño Castillo”, de la Colonia La Retama, en el municipio de Reynosa, donde se realizaron actividades sobre la Prevención del Delito, donde participaron 678 alumnos y 35 docentes; además, como parte de la jornada, se hizo entrega de material impreso con información preventiva y orientado a fortalecer la Cultura de la Denuncia.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso con la prevención del delito y la proximidad con la sociedad, impulsando la construcción de entornos escolares más seguros.



