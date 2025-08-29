Hacen llamado a la población a cuidar su estado de salud

Ante el incremento de casos de diabetes registrados en la región, autoridades médicas del ISSSTE Reynosa hacen un llamado a la población a priorizar el cuidado de su salud, con especial énfasis en el control de la enfermedad, para evitar amputaciones y otras consecuencias graves.

Alfonso de León Perales, director del área de cirugía del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Reynosa, comentó que han tenido pacientes internados por pie diabético.

"Hay una alta frecuencia de casos sobre todo en México y aquí en la frontera norte que tenemos tanto contacto con Estados Unidos, donde está el mayor número de obesidad y por supuesto causas que pudieran llegar a la diabetes y luego las complicaciones, que una de ellas es el pie diabético, es muy importante y saber el diagnóstico diferencial porque no todos los casos se pueden diagnosticar como pie diabético", dijo.

La clínica del ISSSTE en Reynosa, exhorta a los derechohabientes a acudir primero con su médico familiar para que en caso necesario, ser referidos a especialidades como cirugía vascular periférica o cirugía general, a fin de recibir el tratamiento adecuado.

"Es controlable porque finalmente la base de todo es la diabetes y la diabetes es controlable, no es curable hasta el momento, entonces lo que sí podemos es salvar o rescatar esa extremidad en un momento dado", recalcó.

Las personas con diabetes mellitus deben tener especial cuidado con sus pies, mantenerlos hidratados, revisarlos a diario y evitar cualquier herida, ya que la mayoría de los pacientes llegan a las instituciones médicas con la enfermedad avanzada.