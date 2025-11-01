Impulsa AMPRAC prevención de la violencia de género con plática

Impulsa AMPRAC prevención de la violencia de género con pláticaEn el marco de la campaña internacional "ÚNETE", impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, llevó a cabo la conferencia "Prevención de la Violencia de Género"
La ponente del evento, Ana Carolina Mansur Martínez abordó las diferentes manifestaciones de la violencia de género, sus causas estructurales y la importancia de la prevención desde la educación y la participación comunitaria.
Angélica Almanza Treviño, presidenta de AMPRAC, encabezó el evento donde se destacó la necesidad de fomentar una cultura de respeto, equidad y denuncia, así como el papel fundamental que desempeñan las instituciones académicas en la formación de nuevas generaciones con perspectiva de género.
AMPRAC se une a esta campaña global impulsada por la ONU Mujeres, recordando que la prevención es la clave para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.
De esta forma, la agrupación trabaja, promoviendo espacios de reflexión, capacitación y liderazgo con perspectiva de género.