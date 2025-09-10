Arranca Semana de Salud con enfoque en prevención

En el marco de la inauguración de la Semana Nacional de Salud Pública en Reynosa, autoridades de Salud en la ciudad lanzaron una invitación a sumar esfuerzos para lograr las metas que se han trazado por el bien de la ciudadanía.

Durante la ceremonia realizada en la Universidad Miguel Alemán, Iliana Villarreal Cantú, anunció que se enfocaran a temas cruciales como la prevención de enfermedades como diabetes, hipertencion y obesidad, entre otras, que representan un desafío creciente para nuestro sistema de salud.

De igual manera la vacunación a personas de diferentes edades para prevenir sarampion, rubeola, etc., es tema también prioritario en la cruzada de Salud Pública la cual concluye el 13 de septiembre del 2025.

Ahí se instalaron diferentes módulos relacionados con los servicios que se llevaron a la comunidad estudiantil de la institución educativa.

Asistieron como invitados autoridades locales, entre otros funcionarios más.