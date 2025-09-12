Aumentan enfermedades respiratorias y diarreicas

Dentro de las actividades de la Semana Nacional de la Salud Pública, que se celebra del 6 al 13 de septiembre, la Jurisdicción Sanitaria Número 4 instaló un módulo en la Universidad Miguel Alemán, con el objetivo de concientizar a la población sobre la prevención de enfermedades transmisibles que afectan a Reynosa.

El epidemiólogo de la jurisdicción destacó que las enfermedades respiratorias agudas y las diarréicas agudas representan las primeras causas de morbilidad. Señaló que se ha registrado un incremento en los casos de estas patologías, y subrayó la importancia de enseñar a la población medidas preventivas, como el consumo seguro de alimentos, el lavado de manos y la preparación de suero oral para evitar la deshidratación.

Durante la jornada, también se abordó la prevención de zoonosis, enfermedades transmitidas por mascotas como garrapatas, pulgas o ácaros, que pueden afectar la salud humana. "Hemos visto un incremento después de que pasó la pandemia, porque la gente ya sale a buscar ayuda para este tipo de situaciones", explicó el especialista, enfatizando la importancia de la orientación y cuidado de los animales de compañía.

El módulo ofrece información práctica sobre cómo detectar los primeros síntomas de estas enfermedades, cómo actuar ante ellos y a qué centros de salud acudir para recibir atención médica oportuna. Además, promueve hábitos de higiene, la correcta manipulación de alimentos y medidas de prevención que contribuyen a disminuir la incidencia de estas patologías en la comunidad.