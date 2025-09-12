Reynosa

Aumentan enfermedades respiratorias y diarreicas

Módulo de epidemiología en Reynosa refuerza prevención de enfermedades transmisibles
  • Por: Christian González
  • 12 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Aumentan enfermedades respiratorias y diarreicas

Módulo de epidemiología instalado en la Universidad Miguel Alemán durante la Semana Nacional de la Salud Pública.

Dentro de las actividades de la Semana Nacional de la Salud Pública, que se celebra del 6 al 13 de septiembre, la Jurisdicción Sanitaria Número 4 instaló un módulo en la Universidad Miguel Alemán, con el objetivo de concientizar a la población sobre la prevención de enfermedades transmisibles que afectan a Reynosa.

El epidemiólogo de la jurisdicción destacó que las enfermedades respiratorias agudas y las diarréicas agudas representan las primeras causas de morbilidad. Señaló que se ha registrado un incremento en los casos de estas patologías, y subrayó la importancia de enseñar a la población medidas preventivas, como el consumo seguro de alimentos, el lavado de manos y la preparación de suero oral para evitar la deshidratación.

Durante la jornada, también se abordó la prevención de zoonosis, enfermedades transmitidas por mascotas como garrapatas, pulgas o ácaros, que pueden afectar la salud humana. "Hemos visto un incremento después de que pasó la pandemia, porque la gente ya sale a buscar ayuda para este tipo de situaciones", explicó el especialista, enfatizando la importancia de la orientación y cuidado de los animales de compañía.

El módulo ofrece información práctica sobre cómo detectar los primeros síntomas de estas enfermedades, cómo actuar ante ellos y a qué centros de salud acudir para recibir atención médica oportuna. Además, promueve hábitos de higiene, la correcta manipulación de alimentos y medidas de prevención que contribuyen a disminuir la incidencia de estas patologías en la comunidad.

Estas actividades se concentran durante la Semana Nacional de la Salud, los centros de salud y clínicas comunitarias de Reynosa están disponibles de manera permanente para atender cualquier situación relacionada con enfermedades transmisibles, garantizando un seguimiento integral y la protección de la salud de la población.

EL MAÑANA RECOMIENDA