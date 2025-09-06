Busca iniciativa evaluar salud mental de políticos

En el contexto de una política que lamentablemente se ha prostituido, en la actualidad el 80 por ciento de los políticos están "tocados" por la adicción, como son las psicopatías, reveló el diputado local del Partido Morena, Lic. Armando Zertuche Zuani, quien informó que en la legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas se le dio entrada a una iniciativa presentada por él, llamada Ley de Salud Mental, con el propósito de identificar, prevenir y corregir a quienes las padecen.

Esto es delicado, no digo grave, indicó el también psicólogo y prestigiado conferencista de talleres magistrales en sectores importantes como las maquiladoras y en el ámbito empresarial y de los recursos humanos y la productividad.

De hecho, la iniciativa de Salud Mental podría convertirse en un auténtico "candado" para quienes participan en política y aspiran a buscar cargos de elección popular en las futuras elecciones locales, estatales y federales.

Por esta razón Zertuche Zuani destacó que ante esta adicción de los políticos y las evidentes psicopatías que padecen (como podrían ser por ejemplo quienes carecen de valores y principios éticos, quienes son faltos de empatía, quienes son malévolos, perversos, egocéntricos y manipuladores entre otras anomalías), es fundamental evaluar a los candidatos que aspiren a cargos de elección popular, independientemente de los partidos políticos que representen. Para garantizar plenamente que tengan la salud mental requerida para dichos cargos.

Es necesario que con base en la nueva Ley de Salud Mental que se está impulsando y que había sido rechazada en la anterior legislatura, de otro partido, se evalúe a los candidatos y se diga esta persona tiene salud mental plena y que otra persona no la tiene, lo que le impedirá a los políticos aspirar a cargos de elección popular, subrayó.

Agregó el diputado Zertuche Zuani que desde el momento en que las personas que llegan al poder, como son los candidatos ganadores, lo hacen en un ambiente muy contaminado, lleno de vicios, "donde se rifa el dinero, la vanidad y el prestigio, entre otras cosas.

Comentó que "en realidad el ser humano es susceptible se corromperse desde el origen, por eso si se trabaja de manera sana en el estado de conciencia, te vas a movilizar hacia lo espiritual, no estoy hablando de lo religioso. Hablo de un estado de salud mental, ligado a la espiritualidad".

Y no nada más es espiritual ese estado de conciencia, es ecológico, no sólo se trata de que se siembren árboles, sino de que para comenzar se siembre la amistad, el respeto, el cariño, los valores éticos y morales, aseveró el diputado local de Morena.

Aquí hay que trabajar en lo que más importa, apuntó.¿Qué pasa en la política?, preguntó.

El mismo respondió de inmediato. "Es una adicción, empiezan a no tener ideales, lo que se traduce en un "trastorno de los límites de personalidad", y en tener el poder y la ambición por el dinero, y de tener cada vez más y más, un chingo de dinero, sin importárles en lo más mínimo el pueblo, ni lo que prometieron en campaña.

Indicó el Lic. Zertuche Zuani que precisamente para evitar este tipo de trastornos en las personas de la actividad política está impulsando la nueva Ley de Salud Mental, aclarando que ya hay una, lo que permitirá detectar y prevenir todo este tipo de actitudes que afectan la comunidad.

Precisó que en campañas políticas por lo general la mayoría de ellos (los candidatos) se presentan con una cara, con un rostro, y en que en la realidad, en la vida diaria, son otras personas, muy diferentes a lo que pregonan. No son las caras o rostros que le hacen creer al electorado que está interesado en participar y vota en elecciones, de ahí que es muy importante que se analice y autorice la Ley de Salud Mental en el estado de Tamaulipas.

ESTADO DE CONCIENCIA

Señaló que el estado de conciencia, resultado de una salud mental óptima, que es lo que les falta a la gran mayoría de los políticos y candidatos a cargos de elección popular, consiste básicamente en primera instancia en "ser tolerantes, pacientes y humildes en la familia, lo que a algunos de ellos como se publica en las redes sociales en realidad no se les da, generando múltiples problemas familiares, sociales y políticos.

Son cosas nuevas que debemos revisar en la política que se lleva a cabo en México, el estado de Tamaulipas y en los municipios. "Es una de las iniciativas que metí en la legislatura anterior y que me la vetaron, por eso volví a meterla en este nuevo periodo legislativo, la cual se está revisando, en espera de que se analice y se autorice con el ánimo de que entre en vigor", insistió el ex diputado federal.

PREVALECÍAN LOS IDEALES

Agregó el diputado Zertuche Zuani que antes los políticos sí ejercían la política como debe de ser, lo hacían para defender legítimamente sus ideales en favor de la sociedad, y que en la actualidad la mayoría de ellos, que han sido "tocados" por la adicción y las psicopatías, lo hacen para defender únicamente sus intereses personales y del grupo al que pertenecen, olvidándose del humanismo que debería de llevarse a cabo en favor de toda la sociedad.

Sentenció que en Reynosa las cosas serían diferentes si hubiera armonía entre las distintas corrientes, entre los de izquierda y los de derecha, porque tiene que hacer un equilibrio, armonía, para tener resultados positivos, lo que necesitamos es armonizar, anotó el legislador del Partido Morena.

Dijo que como legislador y como ciudadano aspira a "diferenciar a los políticos verdaderos, a los políticos de vocación de los "grillos" que le hacen mucho daño a la población, los cuales desafortunadamente han proliferado en la actualidad. Hay mucha gente que hace política y que sin pedir nada a cambio está dispuesta a defender sus ideales como se hacía antes, señaló el ex presidente de la Junta de Coordinación Política en la anterior legislatura.

CLIMA POLÍTICO

Las declaraciones del Lic. Zertuche Zuani se dan a escasos días de que se comenzó a "calentarse" por así decirlo el ámbito político en la ciudad y en todo el estado de Tamaulipas, tras el "destape" a la gubernatura del Estado por el PVEM para el 2027 y la certera postura que de inmediato asumió la presidencia estatal de Morena, al hacer un llamado a toda la militancia morenista para que por ningún momento se dejen influenciar o manipular por el partido verde que en la última elección se "colgó" de una alianza con los guindas, pero que aún así sacó muy pocos votos, sino que cierren filas y sigan trabajando hacia el interior del partido en el poder y se afilien y reafilien en esta nueva campaña, ya que aquel partido ecologista anunció que ya no hará alianzas políticas y que irá solo a dicha gubernatura, en las próximas elecciones.