Prevén tener maestros al regresar de las vacaciones

En la ciudad de Reynosa ya iniciaron vacaciones de Semana Santa, pero muchos grupos no tienen maestros.

Entre los afectados están al menos cuatro grupos de planteles diferentes de la supervisión 029 de primarias, la secundaria técnica 45 con 150 horas de aprendizaje, así como la 59 con la necesidad de 10 profesores.

En entrevistas para este medio directores comentaron que al no tener a alguien frente a grupo, algunos de los alumnos no toma clases, ni siquiera de forma presencial.

Siendo el caso del plantel 45 el más grave.

Por lo que cuestionado al respecto, Gutierrez Díaz agregó: "Reconocemos la urgencia y queja de los directores, también de los padres de familia, cada caso se está analizando desde lo particular, sabemos que algunos están pagando a personal provisional para dar clases, pero eso no es lo correcto, coincidimos en que urgen maestros, desafortunadamente el proceso es muy lento, no podemos dar una cifra de cuántos nos faltan porque son cosas variables por la asignación de plazas".

La situación se evidenció aún más con el retorno a clases presenciales, ya que sin maestros no se pudo citar a la comunidad, que lleva más de dos ciclos en línea.