Solicitan política seria ante recortes al campo

Diputados de Movimiento Ciudadano califican como "inaceptable y un crudo reflejo del abandono al sector productivo rural" el presupuesto federal proyectado para 2026 de apenas 74 centavos por cada 100 al campo, por lo que ya fue propuesta una política agropecuaria seria y de largo plazo, a través de la cual se buscan más y mejores oportunidades para los trabajadores del campo.

La diputada local Mayra Benavides Villafranca refirió: "La defensa del campo no debería ser solo de quienes lo trabajan, sino de todo un país que se alimenta gracias a ellos. No es una causa rural, es una causa nacional", mencionó que siete años de recortes, desmantelamiento institucional y falta de apoyos han llevado al productor mexicano al límite, mientras las cosechas apenas alcanzan para cubrir los gastos y muchas familias sobreviven con lo mínimo.

En este sentido, Movimiento Ciudadano propuso una política agropecuaria seria y de largo plazo, que incluya: Apoyos a la comercialización para todos los productores, no solo unos cuantos, reinstalar el seguro catastrófico, restablecer el financiamiento al campo con tasas accesibles, fortalecer las sanidades para recuperar exportaciones, garantizar la seguridad en el medio rural, donde hoy prevalece el miedo y la extorsión.

Antes de concluir, la diputada lanzó un llamado a los legisladores federales de Tamaulipas para que exijan un presupuesto digno para el campo, y recordó que "el campo sostiene al país, pero se siente abandonado por él".



