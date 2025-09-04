´Es hora de las definiciones´: presidenta estatal de Morena

"La hora de las definiciones ha llegado. Nuestra gente, nuestra estructura y nuestro voto duro son nuestra fortaleza. Sin eso, solo somos un cascarón vacío. La presidenta estatal de Morena María Guadalupe Gómez Nuñez, lo dejó claro: ´Los números son fríos y demuestran la realidad´. En las últimas elecciones de ayuntamientos, el Partido Verde obtuvo 51 mil 480 votos, mientras que nosotros alcanzamos 701 mil 988 votos del pueblo.

En Morena sabemos qué funciona: organizamos, sumamos y escuchamos al pueblo. Nuestra fuerza radica en el territorio, la unidad y la convicción de que la 4T se defiende con hechos, no con contradicciones. Tamaulipas seguirá siendo territorio Morena, porque aquí la gente sabe quién ha trabajado y quién solo busca aprovecharse de nuestro movimiento. Reiteramos: Tamaulipas es y seguirá siendo Morena."

"Tamaulipas y en especial Reynosa es territorio Morena", afirmó tajante ayer la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena en la entidad, Maria Guadalupe Gómez Nuñez en Morena, al presidir una conferencia de prensa en esta ciudad.

Siempre hemos sido respetuosos de las decisiones que tomen otros partidos políticos, agregó.

El Partido Verde ya tomó su ruta y definió sus cambios, enfatizó.

Nosotros, tenemos muy claro cual es la nuestra, la del lado de la gente, de nuestro pueblo y en territorio. Somos un movimiento que diariamente trabajamos por el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Significa que unificamos causas y vertientes y no nos distraemos en pleitos estériles porque nuestra visión es la transformación profunda de Tamaulipas, añadió la dirigente estatal Gómez Nuñez.

Hoy nuestro enfoque está claro, estamos en medio de una gran campaña de afiliación, reafiliación, credencialización y en la elección interna de nuestros comités secciónales en la defensa de la transformación.

Caminamos cada colonia, cada ejido, cada plaza y cada casa sumando voluntades y fortaleciendo la estructura mas solida en el Estado; y es justamente en este andar donde tenemos la certeza de que en Tamaulipas y en especial en Reynosa es territorio Morena y seguirá siendo. Eso está muy caro, bueno quede duda, sentenció.

En la gira de trabajo, la presidenta estatal Gómez Nuñez dijo que "todos sabemos que la Cuarta Transformación es Guinda, usar el nombre de la cuarta transformación para afilar a otro partido no es formar parte de este movimiento,

es como invitar a la gente a subir a un tren que dice que tiene el mismo destino pero en realidad tiene otra ruta, y eso simple y llanamente es engañar a la gente".

Por un lado - abundó- el Verde declara que ira solo a las elecciones y por el otro lado sigue buscando a nuestros liderazgos en el territorio y se promociona como parte de la 4T, eso no es coherencia, es una gran incoherencia. También dice que tiene cuadros, estructuras suficientes, pero la verdad es que muchos de los espacios que hoy ocupan los ganaron gracias a la Coalición que formaron con nosotros y con el PT. Además la mayoría de esos cuadros provienen de Morena, estableció.

Por eso pedimos a los cuadros que les prestamos que regresen para que nadie se confunda o a los que se confunden. "Este es tiempo de definiciones, en términos claros se sienten fuertes con nuestra gente, nuestra estructura y nuestro voto duro, pero sin eso solo son el cascaron, por dentro no hay substancia real", expresó la presidenta estatal de Morena.

Presidieron el evento la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, Maria Guadalupe Gomez Nuñez; El lÍder de la bancada de Morena y presidente de la Junta morenita en el Congreso del Estado de Tamaulipas, Humberto Prieto; Del Comité Ejecutivo Estatal, el secretario de Organización, Sergio Julian Martínez; La secretaria de Formación Política, Yuliana Mata Lara; la secretariado Finanzas, Noralba Juárez Hernández; El secretario de Comunicación, César Luna; la secretaria del Trabajo Nubia Almaguer y la secretaria de Mujeres, Valentina Cota Victoria.

Además diputados de Morena como Paquita Castro, Magaly Deándar y Armando Zertuche, entre otras personalidades.



