Lanzan maestros huelga en prepa

El Mañana / Staff.- Maestros de la preparatoria "José de Escandón", federal por cooperación, se fueron a huelga de manera indefinida, hasta que sean resueltas sus peticiones

COLOCAN MANTAS

Los profesores colocaron mantas a la entrada de la preparatoria, ubicada en calle Pedro J. Méndez, en la zona Centro.

En un comunicado dieron a conocer a los padres de familia esta decisión de irse a paro laboral de manera indefinida, porque sus peticiones e inconformidades no han sido atendidas, entre lo que destaca aumento de salario, el pago de prima vacacional, días de aguinaldo, bonos de alimentación, entre otras cosas.

Destacan que desde la administración de Mario Rodríguez Estrada, los nuevos profesores no cuentan con seguridad social, aguinaldo, no les pagan los días de asueto, algunos no cuentan con contrato y ninguna prestación.

Por su parte, los padres de familia de la Asociación Civil "Escuela Preparatoria Federal por Cooperación José de Escandón", anunciaron que están convocando a una asamblea extraordinaria para el próximo 18 de abril en las instalaciones del plantel.

La finalidad será cambiar la mesa directiva en base a los estatutos y apegados estrictamente a derecho sobre el acta constitutiva de dicha asociación civil, informó la madre de familia Sonia Martínez Villanueva.

Señaló que ya es tiempo que se rindan las debidas cuentas y sobre todo que se elija nueva directiva, en donde se pueda quitar todos los vicios y lagunas que actualmente imperan en la institución educativa, por eso convocamos a todos los padres de familia a que acudan este próximo 18 de agosto a esta asamblea, también dijo que a manera de que todos los padres sean enterados, el próximo jueves 11 de abril pondrán una lona con la convocatoria.