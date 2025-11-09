El Mercado Zaragoza se viste de Revolución

Se acercan los festivales y desfiles por el 20 de Noviembre, Día de la Revolución Mexicana, y con ello comienza el movimiento en el comercio local.

Tanto personal docente como padres de familia de distintas instituciones educativas ya se preparan con trajes típicos y accesorios utilizados en las celebraciones, mientras los vendedores afinan detalles para atender la demanda de esta temporada.

Comerciantes del Mercado Zaragoza señalaron que las consultas por artículos alusivos a la Revolución Mexicana ya comenzaron.

Padres de familia podrían gastar entre 400 y 690 pesos en los vestuarios para las festividades escolares de este 20 de noviembre.

"Ya empiezan a preguntar sobre todo lo relacionado con la Revolución: las faldas de adelita, las blusas de olán, las campesinas, los trajes de Jalisco, los sombreros... Todo eso ya se empieza a mover conforme se acerca la fecha. También se venden rebozos, cinturones, gabanes y accesorios", comentó uno de los locatarios.

En cuanto a los precios para este 2025, detallaron que se han mantenido estables en comparación con años anteriores.

"Lo más económico son las faldas para niña, desde 190 pesos; las blusas cuestan alrededor de 80 pesos. En tallas para adulto, la falda llega a 350 pesos y la blusa a 160 o 190.

Las carrilleras valen entre 70 y 90 pesos; las de adulto, 160. Los sombreros van desde 80 hasta 550 pesos los de charro especial, y también tenemos modelos de 390. Los rifles de madera rondan los 100 pesos", explicó Patricio Hernández Polina, comerciante del mercado.

Hernández invitó a la población a visitar este emblemático punto comercial, donde pueden encontrar todo lo necesario para las festividades.

"No necesitan buscar en otros lugares, aquí tenemos todo lo que se requiere. Para las escuelas que preparan bailables o grupos grandes, les aconsejamos venir con tiempo para apartar o encargar lo que necesiten, así evitan quedarse sin piezas o sin los colores que buscan", señaló.

COSTO APROXIMADO VESTUARIO

NIÑA. NIÑO

Falda $190 Pant. caporal $220

Blusa campesina $80 Camisa $220

Carrillera $70 Carrillera $70

R. de madera $100 Rifle de madera $100

Sombrero $80 Sombrero $80

Traje de manta $150

TOTAL $520 TOTAL $690