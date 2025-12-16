Abren convocatoria a Prepa en Línea-SEP

La Dirección General del Bachillerato, a través de Prepa en Línea-SEP, abrió convocatoria para que personas interesadas puedan cursar el bachillerato en modalidad en línea, un servicio gratuito que no tiene restricción de edad ni de lugar de residencia.

El periodo de registro estará disponible del 15 de diciembre al 7 de enero, a través del sitio oficial prepaenlinea.sep.gob.mx/convocatorias-2025, donde los aspirantes podrán iniciar su proceso de inscripción.

Prepa en Línea-SEP está dirigida a personas con nacionalidad mexicana que cuenten con certificado de secundaria, así como a personas extranjeras que acrediten su estancia legal en México y deseen continuar sus estudios de nivel medio superior mediante una plataforma digital.

Entre los requisitos para participar en la convocatoria se encuentra contar con certificado de secundaria o su equivalencia, además de tener 2 correos electrónicos personales, válidos e intransferibles, que no hayan sido utilizados en convocatorias anteriores y que permanezcan activos durante todo el proceso.

Para completar el registro, los aspirantes deberán contar con su Clave Única de Registro de Población y su acta de nacimiento.

Autoridades educativas destacaron que este programa representa una alternativa accesible para quienes buscan concluir el bachillerato, al permitir estudiar en línea con horarios flexibles y sin costo.



