Pone en peligro a peatones

La orilla del canal Anzaldúas presenta un avance preocupante en su deterioro, situación que compromete la salud e integridad de los ciudadanos que transitan por la zona. Esta problemática se visualiza específicamente frente a la colonia Ayuntamiento, entre la calle Occidental y el libramiento Luis Echeverría, donde la falta de malla ciclónica a lo largo de largos tramos del canal representa un riesgo constante. En varios puntos, la malla cede hacia el interior del canal o descansa sobre la acera, mientras que en algunos lugares solo quedan los postes que la sostenían.

Las bancas para descanso de los transeúntes también se inclinan hacia el canal debido a deslaves de la tierra que sirve como base, y una de las esculturas que adornan el paso ya muestra indicios de que podría caer si no se actúa de inmediato. Los deslaves de tierra en la orilla del canal no solo afectan la infraestructura, sino que también aumentan el riesgo para peatones y ciclistas, quienes podrían sufrir accidentes graves o fatales si pierden el equilibrio.

Ciudadanos indican que las lluvias aceleran el deterioro, ya que la tierra se desprende con mayor facilidad y arrastra basura plástica como botellas y envolturas que se acumulan al final de cada deslave o socavón. Este fenómeno no es aislado; en la colonia Ferrocarril Poniente, un socavón de gran tamaño permanece sin atención desde su aparición, evidenciando la necesidad de una acción inmediata por parte de las autoridades municipales.

Aunque se realizan labores de limpieza en la zona, la falta de mantenimiento estructural sigue siendo un problema. Vecinos y expertos coinciden en que es urgente implementar obras de estabilización y reforzamiento para prevenir accidentes. La combinación de deslaves, estructuras inestables y ausencia de barreras de seguridad hace que la zona sea altamente peligrosa, sobre todo para quienes transitan por necesidad o por recreación.