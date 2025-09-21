Puente peatonal al borde del colapso

Un puente peatonal que conecta la colonia Campestre con el Parque Industrial del Norte se encuentra en condiciones de deterioro que generan preocupación entre los residentes de los domicilios aledaños a la casa hogar ¨Rio Bravo¨, quienes diariamente lo utilizan para trasladarse a sus trabajos en las maquiladoras cercanas.

A primera vista, la estructura muestra un avanzado grado de oxidación. La rejilla del piso, por donde cruzan peatones, presenta rupturas visibles; vecinos aseguran que una motocicleta que atravesó el puente provocó uno de los daños más recientes. En varios tramos, el piso metálico luce hundido, lo que anticipa la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Las rejillas del suelo, visiblemente rotas, representan un riesgo para quienes transitan diariamente por el puente.

Los barandales laterales, también corroídos, han sido reparados de forma improvisada por habitantes de la zona. Jesús Romario, vecino del sector, relató que fueron los mismos usuarios quienes colocaron troncos para reforzar la estructura: "De arriba se fueron cayendo las piezas, una por una, y ya luego se empezó a abrir, como que las paredes se separaron. Entre nosotros mismos ideamos emparejarlo con troncos. Yo lo moví y se mueve todo", expresó.

La fragilidad ya ha ocasionado incidentes. Según Romario, a principios de junio un motociclista perdió el control y cayó con su vehículo en una de las rejillas dañadas: "Se le fue el pie y la moto se fue adentro. Después pusieron una madera para cubrir, pero ya volvió a caerse", agregó.

Debajo del puente, persiste otro problema: una fuga de aguas residuales que surgió tras las lluvias de marzo, mismas que provocaron inundaciones en gran parte del municipio. Actualmente, el derrame contamina el dren pluvial. Los olores son frecuentes y, en palabras de Romario, llegan a ser insoportables: "A veces huele bien feo, hasta te pica la nariz. Llega un punto en que lastima".

Un trapo atado refuerza de forma precaria uno de los barandales dañados del puente.

La importancia del puente radica en que constituye una de las pocas alternativas de cruce para cientos de trabajadores de la zona industrial. No obstante, su uso no se limita a peatones: durante una observación realizada ayer, se contabilizó el paso de tres a cuatro motocicletas en un lapso de apenas cinco minutos. Este uso constante de vehículos de motor es señalado por vecinos como el principal factor del deterioro de la estructura y ha derivado en conflictos con motociclistas.

Romario también señaló que la única alternativa cercana es un puente ubicado en Hutchinson, demasiado retirado para quienes deben caminar hacia el parque industrial, lo que explica la constante afluencia de peatones y motociclistas en la deteriorada estructura.

Los vecinos insisten en que el puente requiere una intervención urgente antes de que ocurra un accidente mayor, tanto por las condiciones del piso como por la inseguridad que provoca la fuga de aguas residuales bajo la estructura.