Intervención abrupta genera preocupación entre vecinos

La remoción repentina de la cerca que delimitaba un predio ejidal en la avenida Rodolfo Garza Cantú ha generado preocupación entre vecinos y locatarios de la zona, quienes señalaron que de un día para otro desapareció la reja que protegía un tramo considerable desde la orilla de la calle hasta otro poste cercano.

De acuerdo con los testimonios recabados, aunque algunos postes quedaron en pie, el alambrado completo fue retirado sin previo aviso. Los afectados intentaron obtener información de personal de COMAPA sobre el paradero de los tubos y el alambrado que permanecían en el lugar, pero aseguraron que “no sabían nada”.

El día domingo, personal con maquinaria y herramientas, presuntamente de una empresa externa contratada por COMAPA, llegó al sitio para realizar trabajos de instalación o reparación de infraestructura en la estación de bombeo de la zona. “Trajeron llantas y equipo para trabajar, iban a enterrar un tubo para agua potable, pero la cerca ya no estaba”, comentaron. Los vecinos y locatarios destacaron que la intervención abrupta genera incertidumbre y riesgo en la zona, afectando la seguridad y la delimitación del predio ejidal, perteneciente al ejido Presa de la Laguna. Solo quedan las huellas de los postes que antes marcaban los límites de la propiedad.

“Es un tramo bastante largo, de aquí hasta allá, y de un día para otro se desapareció la cerca. No sabemos quién autorizó esto ni por qué lo hicieron de esta manera”, expresaron los afectados, quienes aseguraron que la situación los mantiene atentos al área ante posibles intervenciones futuras.

La molestia de la comunidad se centra en la forma en que se realizó el trabajo, ya que la reja fue retirada previamente y ahora se colocó material para maquinaria pesada sin coordinación aparente con los locatarios ni aviso formal, lo que incrementa la preocupación por la seguridad y el respeto a los límites del predio.