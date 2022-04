Preocupa calvario migrante

Es un tema en el que nosotros estamos preocupados y los clientes también, ellos ven las condiciones en las que están viviendo estas personas". Esthela Moreno, Cetum Reynosa

Los clientes de consultorios, farmacias y de centros profesionales, han externado su preocupación en el tema, principalmente por la falta de condiciones humanitarias.

Esthela María Moreno Gutiérrez, presidente del Consejo Empresarial de Turismo Médico (Cetum) señaló:

"Es un tema en el que nosotros estamos preocupados y los clientes también, ellos ven las condiciones en las que están viviendo estas personas, incluyendo los niños, de alguna forma hay quienes hasta pueden sentirse culpables, las afectaciones son generales, no de imagen, aquí tenemos que ver la cuestión humanitaria, como están ahí las familias".

La Plaza de la República se ubica justo en la Avenida Miguel Alemán, donde hay decenas de consultorios médicos que todos los días son visitados por extranjeros, también farmacias y clínicas.

La aglomeración de los migrantes, logra extenderse por todo el lugar, generando impacto.

Desde marzo del 2021 familias pernoctan en el área a través de casas de campaña, y a la fecha se contabilizan al menos 3 mil personas, siendo 35 por ciento menores de edad.

"Sabemos que autoridades locales y asociaciones civiles están construyendo un albergue, esperemos lo puedan terminar pronto, nos comentaban que faltaban algunos detalles, los migrantes llegan aquí a Reynosa por una necesidad, un interés de hacer una mejor vida, desafortunadamente están sufriendo mucho, incluyendo menores de edad".

El turismo médico que llega a Reynosa es una de las principales fuentes de ingreso no solo para los dedicados a la salud, industrias como la de alimentos, hoteles y viajes depende de ella.

Moreno Gutiérrez agregó:

"No dejamos de lado que la migración es un problema, pero los clientes y nosotros coincidimos en que estas personas no pueden continuar en las calles, las afectaciones no solo son al turismo médico, es a otros gremios también, quizá no económicas, pero si se sociedad, aunque es algo de las dos naciones".